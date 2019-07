Lazio, Agostinelli: "Vavro non basta, per il quarto posto serve di più"

Lazio in ritiro, c'è voglia di aggredire il nuovo campionato. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Agostinelli: "Situazione difesa? Hinteregger è un ottimo difensore e mi piacerebbe vederlo alla Lazio. Lui è un giocatore di livello medio-alto e la squadra ne avrebbe bisogno. Vavro non basta, sarebbe giusto che la difesa venisse rinforzata di più. Ad esempio se lo slovacco dovesse avere problemi di inserimento, che ci possono stare, per puntare al quarto posto vorrei qualche certezza in più".

