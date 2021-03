Lazio, Alfaro annuncia il ritiro dal calcio: "Ho fatto il massimo per tornare a star bene"

Emiliano Alfaro ha annunciato il suo ritiro dal calcio. Tra i motivi, l'impossibilità di recuperare al 100% da una lesione che non gli dà tregua da un paio di stagioni. La comunicazione è arrivata in un giorno molto speciale per il Liverpool: la squadra di Montevideo è impegnata quest'oggi contro il Nacional al Gran Parque Central. Giornata in cui il club può conquistare il titolo del Clausura. L'ex Lazio ha parlato ai microfoni di Canal 10 e, tra le altre cose, ha ammesso di aver fatto "l'impossibile per star bene fisiciamente, però sempre più frequentemente avevo dolori". Nel 2018, quando giocava in India, Alfaro subì la rottura del tendine d'Achille. Questo problema lo portò anche a recarsi a Buenos Aires per operarsi con una tecnica che, invece, non è utilizzata in Uruguay. Con il Liverpool, club in cui militò sia nel 2006 che nel 2015, ha vinto recentemente il Torneo Intermedio del 2019 e la Supercopa Uruguayana nel 2020.

Udinese, Gotti: "La Lazio sta già facendo tanto ed è in crescita costante"

Lazio, basta il "golazo" di Marusic: Udinese archiviata, prosegue la corsa Champions

TORNA ALLA HOMEPAGE