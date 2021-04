Lazio, altra vittoria in casa e altro record: Inzaghi aggancia Eriksson

Simone Inzaghi agguanta Sven Goran Eriksson, l'allievo aggancia il maestro. La vittoria per 2-1 della Lazio contro lo Spezia regala un altro record al mister biancoceleste: 8 successi consecutivi all'Olimpico, come nella stagione 1998-99. Da Lazio - Napoli del 20 dicembre a oggi cammino netto tra le mura amiche, come da Lazio - Sampdoria 5-2 del 13 dicembre 1998 a Lazio - Venezia 2-0 del 21 marzo 1999. Le due serie vincenti.

STAGIONE 1998-99

13-12-1998 Lazio - Sampdoria 5-3

20-12-1998 Lazio - Udinese 3-1

10-01-1999 Lazio - Fiorentina 2-0

24-01-1999 Lazio - Piacenza 4-1

07-02-1999 Lazio - Perugia 3-0

21-02-1999 Lazio - Inter 1-0

07-03-1999 Lazio - Salernitana 6-1

21-03-1999 Lazio - Venezia 2-0

STAGIONE 2020-21

20-12-2020 Lazio - Napoli 2-0

06-01-2021 Lazio - Fiorentina 2-1

15-01-2021 Lazio - Roma 3-0

24-01-2021 Lazio - Sassuolo 2-1

07-02-2021 Lazio - Cagliari 1-0

20-02-2021 Lazio - Sampdoria 1-0

12-03-2021 Lazio - Crotone 3-2

03-04-2021 Lazio - Spezia 2-1