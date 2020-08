Lazio, amarcord Milinkovic: “5 anni fa sceglievo di combattere con l'armata biancoceleste” - VIDEO

È la giornata di Milinkovic, quella di oggi 6 agosto. 5 anni fa ci fu infatti il suo arrivo dopo una travagliata trattativa con tanti colpi di scena, e l'inizio di una storia d'amore con i colori biancocelesti che va avanti anche oggi. Il serbo è uno dei top player della rosa di Inzaghi, cresciuto in maniera esponenziale come calciatore e diventando un centrocampista completo. Su Instagram il sergente ha postato il video del suo arrivo a Fiumicino, scrivendo: “5 anni fa sceglievo di combattere con l'armata biancoceleste”. L'augurio è che di battaglie sul campo il serbo possa farne ancora tante, e per tanti anni ancora, con l'aquila sul petto.

