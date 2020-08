Lazio, 433 ricorda Immobile e Aubameyang: "Quanti gol in una foto?" - FT

LAZIO, IMMOBILE - Un salto nel tempo di sei anni, quando Immobile vestiva nel 2014 la maglietta del Borussia Dortmund e giocava ancora all'estero, in Germania. È quello che ha fatto la pagina social 433 su Instagram, postando una foto di Ciro abbracciato ad Aubameyang. Due anni più tardi i bomber napoletano avrebbe conosciuto la Lazio e iniziato un percorso straordinario, arrivato sino alla conquista della Scarpa d'Oro. Ma quando al posto di Inzaghi in panchina c'era Klopp, anche se le cose non andavano benissimo, leggere quella coppia Immobile-Aubameyang lì davanti faceva comunque paura. 433 li ricorda insieme e scrive "Quanti gol in una foto sola?". Tantissimi.

