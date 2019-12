Lazio, Ambrosini: "La corsa allo scudetto può allargarsi. Juve, stai attenta"

LAZIO - JUVE - Inter e Roma pareggiano e chissà che ora la corsa ai piani alti della classifica non possa diventare ancora più interessante. Dipende più che dalla Juventus, che potrebbe scavalcare di nuovo i nerazzurri in testa, dalla Lazio, elogiata nel post partita di Sky da Massimo Ambrosini: "La Lazio ha 30 punti, ha una squadra forte e sarebbe interessante se la lotta scudetto si allargasse. La lazio non è costruita per questo ma, scendendo molto probabilmente dall’Europa League, diventerebbe una candidata per i piani alta della classifica. La Juve deve fare una grande partita per uscire dall’Olimpico, non sarà facile".