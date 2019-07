Lazio, amichevoli in vista: tutte le sfide dei ragazzi di Inzaghi

Il calendario è lì, la Lazio vuole iniziare subito forte. Adesso la fase di preparazione estiva entra nel vivo anche con le amichevoli più importanti e di livello. Dopo le cinque vittorie in cinque partite ad Auronzo per un totale di 44 reti segnate e 2 subite, la banda di Inzaghi si prepara ai test europei. Il 2 agosto sfida al Bournemouth (ore 20.45). Il giorno dopo con il Paderborn, club neo promosso in Bundesliga, alle ore 16: da qui inizierà il ritiro tedesco di Marienfeld. Una settimana di lavoro, poi viaggio verso la Spagna. Il 10 agosto altra amichevole, questa volta contro il Celta Vigo. E potrebbe non essere finita: secondo quanto riporta la rassegna di Radiosei, la società sta lavorando per organizzare un altro match per il 17-18, praticamente ad una settimana dall’inizio del campionato di Serie A.

