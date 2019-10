Lazio, Amoruso: "Il battibecco Inzaghi - Immobile ha riacceso la fiammella"

Si avvicina Lazio - Atalanta, partita molto importante nella corsa alla qualificazione alla Champions League. Inzaghi si affida a Immobile, che nella stagione in corso è tornato un cecchino implacabile. Secondo l'ex attaccante Nicola Amoruso, la spegazione è molto semplice, come detto ai microfoni di Sky Sport: "La Lazio non può fare a meno di calciatori importanti come Immobile e Milinkovic. Il serbo non è ancora il giocatore di due anni fa, quando stoppava il pallone di petto e gli altri contrastavano di testa (ride, ndr). C'è bisogno di loro al massimo della forma".

INZAGHI & IMMOBILE - "Il battibecco tra Inzaghi e Immobile ha riacceso la fiammella che porta a buoni risultati. Una lite che ha dato buoni frutti e magari c'è bisogno anche di questo in alcuni casi".

