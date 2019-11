Lazio, Anastasi (Rai): "Dal Verona non arriverà nessuno. Scelgo Ciro a Belotti"

Domenica la Lazio tornerà finalmente in campo. Accantonate le soste per le Nazionali, è il momento di pensare al campionato, con un occhio rivolto però al calciomercato di gennaio sempre più vicino. Di questi argomenti ha parlato oggi Filippo Anastasi, giornalista Rai e inviato per "Il Messaggero", ai microfoni di Lazio Style Radio: "Ho visto Acerbi in Nazionale, è un goleador e si merita questo momento. È l’asse portante della Lazio insieme a Luis Alberto, chiave di sblocco della squadra e Ciro Immobile. Tra lui e Belotti, in merito al “duello” in Nazionale, preferisco certamente Immobile. Fa reparto e gol ed è il classico attaccante moderno. Belotti non svaria su tutti i fronti d’attacco, è più classico. È il gioco dell’Italia che non è fatto per Ciro ma lui riesce a segnare lo stesso perché è forte veramente. Per quanto riguarda il mercato di gennaio credo che ciò che viene scritto sui giornali sia assurdo. Il Verona ha una gran difesa, non ci venderà mai a gennaio i suoi pezzi pregiati, al massimo lo farà a giugno. Domenica mi preoccupa solo Banti al VAR. Resto sempre dell’idea che i giocatori debbano avere la possibilità di chiederne l’intervento in campo sulle situazioni dubbie. Comunque al Sassuolo mancherà Defrel, mentre Berardi non si sa se giocherà. Non buttiamo questa partita, usiamo la testa”.