Lazio, anche per Leiva il 9 gennaio è speciale: il brasiliano compie 33 anni

Lucas Leiva ha da sempre la Lazio nel destino. Il brasiliano, nato il 9 gennaio del 1987, può spegnere oggi le sue 33 candeline e festeggiare con la società biancoceleste, che di anni ne ha compiuti invece ben 120. Una coincidenza non da poco, in grado di alimentare ancor di più il legame che l'ex Liverpool ha instaurato con questa squadra e con questa città. I colori biancocelesti se li è stampati sulla pelle, con saggezza ed esperienza guida il centrocampo di Inzaghi in ogni battaglia. Gli anni passano, ma Leiva non invecchia. Un po' come tutti i grandi campioni. Un po' come la Lazio.

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO

LAZIO, LE PAROLE DI TARE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE