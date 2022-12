Lazio, ancora nessun progetto per il Flaminio. Onorato: "Non aspetteremo in eterno"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Non si smuove la questione stadio Flaminio, uno stallo alla messicana in cui il Comune di Roma attende un progetto da esaminare, Lotito vorrebbe realizzare le sue condizioni (almeno 45mila spettatori, parcheggio, copertura e possibilità di renderlo un impianto polifunzionale) e la famiglia detentrice dei diritti d'autore patrimoniali e morali vorrebbe restaurarlo senza possibilità di interventi strutturali. Ne ha parlato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma: "Senza un progetto di fattibilità redatto e presentato dalla Lazio, purtroppo stiamo parlando di nulla. Da parte nostra confermiamo la massima disponibilità a valutarlo. Non sappiamo più come dirlo. Una cosa è certa, non lo lasceremo nelle condizioni in cui ce l’hanno lasciato e non possiamo aspettare in eterno che la Lazio faccia una proposta concreta". Onorato si augura che si trovi una quadra ma continua a sottolineare la mancanza di una proposta ufficiale da parte della Lazio, con Lotito che non ha chiesto appuntamenti a Gualtieri o allo stesso assessore. E sul 31 dicembre come possibile scadenza, Onorato ha detto: "Un progetto così importante non ha scadenza come se fosse un vasetto di yogurt. Ma se entro fine anno non arrivasse nulla di concreto dalla Lazio, sarebbe chiaro che il loro reale interesse non c’è".