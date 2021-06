Lazio, Anellucci su Sarri: "Ecco perché può essere l'allenatore giusto..."

Claudio Anellucci, agente FIFA ed esperto di mercato, ha detto la sua sul possibile arrivo di Sarri alla Lazio ai microfoni di Radiosei: “Il tecnico toscano può essere il nome giusto per i biancocelesti, non chiede nomi altisonanti ma profili adatti alla sua filosofia e al suo tipo di gioco alle società sul mercato ed è bravo a valorizzarli. Sarri antipatico? All'esterno o nelle conferenze magari può apparire così per chi non lo conosce personalmente. Può essere paragonato a Zeman, che ha avuto grandi rapporti con tanti calciatori e nel privato si rivelava molto simpatico. Sarri è un personaggio particolare, molto intelligente e acuto. Staremo a vedere quello che succederà “.

