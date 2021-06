Mihajlovic, il futuro é ora: incontro con il Bologna

Andrà in scena oggi un incontro a Bologna, tra i dirigenti rossoblù Fenucci, Bigon e Sabatini, e il tecnico Sinisa Mihajlovic. Un faccia a faccia che come riporta la rassegna stampa di Radiosei potrebbe essere decisivo per il futuro del serbo, finito anche in orbita Lazio come successore di Inzaghi. Bisognerà capire se la volontà di andare avanti sarà reciproca, o se Mihajlovic non avrà più stimoli per continuare la bella storia scritta con il Bologna in questi ultimi due anni e mezzo. In caso in cui l'ex Lazio decidesse di lasciare, bisognerebbe trovare un accordo economico con il club felsineo, avendo altri due anni di contratto. D'altra parte però, la dirigenza rossoblù conta di illustrare i piani tecnici e i programmi per la prossima stagione all'allenatore, facendo filtrare serenità e ottimismo in vista dell'imminente summit: si vedrà dunque se la volontà di Mihajlovic sarà quella di continuare a sposare la causa bolognese, o se vorrà provare una nuova esperienza su un'altra panchina.

