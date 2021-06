Signori, oggi l'atto di grazia di Gravina per il suo ritorno nel calcio

Vede finalmente la luce in fondo al tunnel Beppe Signori. L'ex attaccante della Lazio, riceverà oggi secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'atto di grazia del presidente Figc Gabriele Gravina. Dopo essere stato radiato nel 2012 per il caso del calcioscommesse, Signori potrà dunque tornare a ricoprire ruoli nel mondo calcistico. Assolto due mesi fa con formula piena dal Tribunale di Modena, e ancor prima da quello di Piacenza, per Signori è finalmente tempo di ricominciare. "È finita veramente, ora guardiamo avanti! ". Aveva dichiarato così l'ex attaccante tempo fa. A fine marzo, la petizione per la Federcalcio avviata a Bologna aveva raccolto oltre tremila firme, e ora con la grazia che riceverà, l'ex bomber potrà finalmente riabbracciare il suo mondo: quello del calcio.

Calciomercato Lazio, prende quota l'idea Hysaj: ma dipende da Sarri...

Correa, una Copa America da conquistare e un futuro ancora da scrivere

TORNA ALLA HOME PAGE