Lazio, Correa suona la carica in vista degli impegni in nazionale - FOTO

Si prepara per i prossimi impegni in nazionale, Joaquin Correa. L'argentino vuole farsi trovare pronto dal ct Scaloni e darà il massimo nei due impegni validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, con Cile e Colombia. Attraverso un post su Instagram, il Tucu è apparso sorridente e carico per le prossime sfide e per farsi trovare pronto per la prossima Copa America che di disputerà in Brasile, in attesa di decifrare poi il suo futuro con la Lazio.

Lazio, lo spogliatoio spinge per Sarri: è il profilo giusto per dare una scossa

Calciomercato Lazio, prende quota l'idea Hysaj: ma dipende da Sarri...

TORNA ALLA HOME PAGE