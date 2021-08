Lazio, ansia Luiz Felipe: le sue condizioni

Non è al meglio, Luiz Felipe. Sarri attende notizie confortanti in previsione del debutto di sabato contro l’Empoli. Il centrale brasiliano ha giocato contro il Sassuolo per un tempo, poi ha alzato bandiera bianca per un risentimento muscolare. Meglio evitare guai peggiori e fermarsi in tempo. Ieri ha lavorato in maniera personalizzata e non con il gruppo. Da Formello, al momento, non filtrano preoccupazioni. Ma ovvio che a quattro giorni dall’esordio in Serie A è meglio essere prudenti. Per oggi è prevista doppia seduta. Si capirà di più sulle sue condizioni. Dopo la vecchia stagione molto travagliata, Luiz Felipe conta di partire al massimo per prendersi definitivamente la Lazio.