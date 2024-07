Lazio, archiviata la seduta mattutina: gli scatti dallo Zandegiacomo - FOTO

Decimo giorno di ritiro per la Lazio, si avvicina il rientro nella Capitale per la squadra di Baroni che lascerà il Veneto nella giornata di lunedì. È la vigilia dell'ultimo test a Auronzo di Cadore, quello con la Triestina che di fatto chiuderà questa prima parte della preparazione in vista della stagione. La seduta mattutina allo Zandegiacomo è ormai archiviata e, in attesa che i biancocelesti si ritrovino per quella pomeridiana, la società attraverso i canali social ufficiali ha condiviso qualche scatto delle esercitazioni.

