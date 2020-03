Lazio, Armini ai tifosi: "Esordio, che emozione! Io in coppia con Acerbi? Un onore..." - FT

In questi giorni di quarantena, i social stanno venendo in aiuto a tutti gli italiani, che trascorrono così qualche ora con i propri followers, distraendosi, almeno per qualche minuto, dalla drammaticità della situazione. Nicolò Armini, capitano della Lazio Primavera, ha chiesto ai propri seguaci di porgli delle domande, a cui lui ha risposto, sempre via social. Prima di tutto, è tornato a parlare del suo esordio: "È stato il momento più emozionante della mia vita. Mi sentivo come fossi in una bolla, ero emozionato ma allo stesso tempo concentrato su quello che dovevo fare. Ho realizzato tutto per bene soltanto il giorno dopo, quando ho rivisto la partita". Il difensore ha confermato di avere Alessandro Nesta come idolo e a chi gli ha chiesto se spera di diventare titolare in prima squadra, ha risposto: "Certamente, lavoro duro ogni giorno per poter realizzare il mio sogno. Io in coppia con Acerbi? Sarebbe un onore". Infine, un quesito di natura tattica: "Preferisco giocare a 3 o a 4? Sono cresciuto giocando sempre con la difesa a quattro, ma fare il terzo di difesa mi piace molto".

