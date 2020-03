Stanotte torna l'ora legale: lancette dell'orologio avanti di un'ora

Nella notte tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo torna l'ora legale. Le lancette dell'orologio verranno spostate avanti di un'ora dalle 2.00 alle 3.00. Si perderà stanotte un'ora di sonno, in cambio del vantaggio di avere un’ora in più di luce la sera. Quest'ultimo è un vantaggio a livello economico, per un risparmio stimato dei consumi nell'ordine dei 100 milioni di euro.