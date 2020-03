Lazio, Armini compie 19 anni: gli auguri della redazione de LLSN

Oggi, 7 marzo 2020: 19 candeline per Nicolò Armini, giovanissimo capitano della Primavera della Lazio con due presenze in prima squadra. Per l'occasione, tutta la redazione de Lalaziosiamonoi.it augura "Buon Compleanno" a Nicolò, assieme a un futuro roseo in biancoceleste.

Lazio, il nuovo calendario dopo lo slittamento

Coronavirus, il Codacons fa chiarezza sui rimborsi in esclusiva su LLSN

Clicca qui per tornare all'homepage del sito