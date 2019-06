Lazio, Armini convocato per uno stage con l'Italia Under 19

Ecco in arrivo un'altra soddisfazione per Armini, il capitano della Primavera della Lazio reduce da una stagione positiva e coronata dall'esordio in prima squadra. Il 4 giugno, al Mancini Park Hotel, la Nazionale Under 19 terrà uno stage per visionare i giovani talenti. I tecnici federali Bernardo Corradi e Daniele Franceschini guideranno il gruppo di 21 giocatori convocati: Nicolò Armini è tra questi. Un'ulteriore possibilità di mettere in mostra tutte le sue capacità, già notate da tempo in casa Lazio e apprezzate anche con la casacca azzurra. Giovedì 6 giugno, ultimo giorno del raduno, gli Azzurrini raggiungeranno proprio Formello per giocare un'amichevole contro l'Under 21 di Di Biagio, ore 10:30.

