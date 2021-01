Lazio - Atalanta, conclusioni e colpi di tacco: la prova di Luis Alberto è da vero 'Mago' - VIDEO

Luis Alberto sale in cattedra e, contro l'Atalanta, si rende protagonista di una prova da vero 'Mago'. Splendide conclusioni in porta e colpi di tacco per uscire da pericolosi accerchiamenti degli avversari. Lo spagnolo, tornato in campo dopo soli dieci giorni dall'operazione d'emergenza all'appendice, ha raccolto le sue "magie" in un video, pubblicandolo sul proprio profilo Instagram. Puntuali i commenti dei compagni: occhi a cuoricino per Lazzari, bacchetta e cappello da mago per Lucas Leiva. Quando le emoji valgono più di mille parole!

