Lazio - Atalanta, in edicola lo speciale de "Il Cuoio" per la sfida di Coppa

L'inserto speciale de Il Cuoio per il Corriere dello Sport è in edicola. Tema di discussione ovviamente la grande sfida fra Atalanta e Lazio in programma quest'oggi a Bergamo. All'interno dell'inserto l'intervista integrale al doppio ex Enrico Vella, fra storie e aneddoti. Poi anche l'intervista a Garlini, e la storica rimonta alla Dea con D'Amico e Fiorini nel 1985. Tante curiosità in edicola.

