Lazio - Atalanta, Sconcerti controcorrente: "Conta più per la Dea. Ecco perché"

Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo, non è nuovo a uscite controcorrente. Mentre gran parte degli addetti ai lavori parlano di Lazio - Atalanta come una sfida decisiva per i biancocelesti - che perdendo scivolerebbero lontani dal treno Champions -, infatti, l'opinionista è convinto invece dell'opposto. Ecco le sue parole in merito alla sfida rilasciate a TMW Radio: "La partita dell'Olimpico è più decisiva per l'Atalanta. Se vogliono continuare a stare nelle zone alte, allora non devono perdere mai. La Lazio invece ha tempo per riprendersi. L'Atalanta vuole vincere e non può permettersi passi falsi".

