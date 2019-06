Lazio Atletica Leggera, furto a Piazza della Libertà: il comunicato - FT&VD

Piazza della Libertà è il regno della Lazio Atletica Leggera, che ogni fine settimana organizza opere di manutenzione. Stamattina la brutta sorpresa, riportata nel comunicato ufficiale: “Questa mattina un gruppo di nostri amici atleti si è ritrovato a Piazza della Libertà per le consuete operazioni di manutenzione del verde. Alle 6.40 la spiacevolissima sorpresa. Il vice presidente Giovanni Carrara, sempre il primo ad arrivare, ha trovato la sua auto già parcheggiata dalla sera prima, vandalizzata ad opera di sconosciuti che oltre al danno trafugavano anche un decespugliatore, un soffiatore ed una tanica di benzina utilizzata appunto per queste attrezzature. Nonostante i problemi continuiamo imperterriti nel nostro compito e nella nostra cura di Piazza della Libertà ed invitiamo tutti gli amici laziali a venire a darci una mano. Anche soltanto per una rastrellata o per qualche minuto di collaborazione. È davvero importante per noi laziali. Diamoci una mano!”.

