Lazio Atletica, si torna a correre dopo 8 mesi: Bianchi quinta assoluta tra le donne

In questi mesi tanti sport sono ripartiti dopo il lockdown dovuto dal Coronavirus, tanti invece sono rimasti fermi perché le condizioni ancora non riuscivano a permettere l'esecuzione delle gare in sicurezza. Ieri, dopo ben 8 mesi, anche l'atketica è tornata in pista, con la maratona di Pisa.

AQUILE CORRIDRICI - Tra i quasi 2000 atleti schierati, rispettando rigorosamente le procedure sanitarie, c'era Maria Grazzia Bianchi, tesserata con la Lazio Atletica e in cerca di un posto per le prossime Olimpiadi. L'atleta ecuadoriana è stata accompagnata da Giorgio Bizzarri e ha chiuso la gara con un tempo di 1h 20' 16", classificandosi quinta assoluta tra le donne. Per ottenere il pass per Tokyo, la laziale dovrà correre la maratona (42km) entro 2h 45': risultato già ottenuto in passato e abbordabile, considerando la media di 3' 45"/km in Toscana. Anche altri atleti Master biancocelesti hanno corso tagliando il traguardo all'ombra della Torre di Pisa.

