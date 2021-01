Lazio, attacco da allarme rosso: zero tiri in porta su azione contro il Genoa e non è la prima volta...

Non è iniziato al meglio il 2021 per la Lazio di mister Inzaghi. Troppo poco quanto fatto a Genova e il pareggio maturato contro la squadra di Ballardini. Eppure i biancocelesti erano passati in vantaggio grazie al rigore calciato da Immobile. Nella ripresa però, oltre al pareggio di Destro, i capitolini non hanno prodotto azioni offensive che potessero impensierire Perin. Come riporta Lazio Page per la seconda volta in questo campionato (la prima in Sampdoria-Lazio), la Lazio non ha effettuato neanche un tiro in porta su azione dall’interno dell’area di rigore.

Minor numero tiri in porta da area di rigore:

0 vs Sampdoria

0 vs Genoa

1 vs Spezia

1 vs Benevento

