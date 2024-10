Lazio, Atzori: "Baroni eccezionale. Scudetto? Può essere una sorpresa..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore Gianluca Atzori, ex di Catania e Sampdora tra le altre, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare di numerosi temi. In particolare, si è espresso sulla sorpresa Lazio, sulla lotta scudetto e sul momento problematico della Roma. Le sue parole: "Questo inizio di stagione ha detto che non c'è una squadra che può prendere il largo, è un campionato equilibrato. Per me la Lazio se la può giocare con Inter e Napoli, può essere la sorpresa nella lotta al titolo. Atteggiamento nelle coppe da squadra sicura di se stessa, è una caratteristica delle squadre di Baroni. Il mister ha fatto un lavoro eccezionale e sono contento sia arrivato a certi livelli, veder giocare la sua squadra mi diverte molto. Prossimo step? A Roma lo step è mantenere l'atteggiamento giusto, se ci riesce può sorprendere. Giocatore sorpresa? I giocatori hanno degli occhi diversi dall'anno scorso. Non parlo dei singoli, la forza è nella squadra. Europa? Mi ha sorpreso molto, è proprio lì che ho capito questo atteggiamento che la Lazio vuole mantenere. Altre sorprese per il titolo? L'Atalanta. Non è partita benissimo, ma arriverà anche la squadra di Gasperini. La Roma? Non mi è piaciuto l'esonero di De Rossi, non è un segnale da società forte. In Italia c'è un problema di fiducia per gli allenatori, non viene dato abbastanza tempo".