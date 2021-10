Lazio | Auguri al Generale Vaccaro, colui che rifiutò la fusione con la Roma

"Ciò che nasce puro più grande vivrà". Questo recitava uno striscione in Curva Nord durante un derby contro i cugini della Roma per ricordare le diverse provenienze. La Lazio è nata a Roma, dall'idea dei fratelli Bigiarelli con altri podisti, nel lontano 1900, mentre l'altra squadra della Capitale è stata creata a tavolino fondendo nel 1927 altri club della città. Ai biancocelesti fu proposto di unirsi alla fusione, ma il Generale Giorgio Vaccaro rifiutò categoricamente. Nella primavera del 1927 declinò la proposta di Foschi (fondatore dell'AS Roma) motivandola così: "Foschi, la Lazio è Ente Morale dal 1921 per Regio Decreto, con una sua storia, quindi non può scomparire. Se proprio vogliamo creare una nuova società, ben venga, ma il suo nome DEVE essere Lazio, i colori bianco e azzurro e il campo la Rondinella". Celebre è infatti la frase pronunciata dal Generale: "La Lazio è altro. La Lazio non proviene da: la Lazio è. Prima è nata la Lazio: i tifosi sono venuti dopo. Per gli altri c’erano i tifosi e gli è stata data una squadra da tifare”. Oggi ricorre il 129° anniversario dalla nascita di Vaccaro, artefice della purezza e nobiltà capitolina.