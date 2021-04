Lazio, avv. Mignona: "21 aprile, auguri ai laziali primi figli della capitale"

La città di Roma compie gli anni oggi 21 aprile, per i suoi 2.774 anni di vita, e attraverso un comunicato l'avvocato Gianluca Mignogna ha dedicato un pensiero per la ricorrenza: " Alcuni vorrebbero farci sentire scozzesi in terra inglese, ma noi siamo i Laziali, primi Figli della Capitale e diretti discendenti di quel Popolo del Latium che a partire dal II millennio a.C. fondò la Civiltà Latina e originò la nascita dell’Antica Roma ".

Avv. Gian Luca Mignogna

