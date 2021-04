Roma, Fonseca sulla Superlega: "Dimostrato che nel calcio non contano i soldi"

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha detto la sua in merito alla Superlega, intervenuto in conferenza stampa per presentare il match con l'Atalanta: "Come quasi tutti gli allenatori sono contrario. Sono orgoglioso di far parte del calcio, abbiamo dimostrato che l'importate non sono i soldi, ma i tifosi, i calciatori e gli allenatori. Io sono molto orgoglioso di questo. Sono totalmente contrario a questa Superlega ".

