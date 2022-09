Lazio, bagno di passione per Lotito in Molise. E l'omaggio con l'aquila...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il presidente della Lazio Claudio Lotito continua la propria campagna elettorale, condotta palmo per palmo in tutto il Molise. Le ultime due tappe in ordine di tempo hanno toccato Filignano e Baranello, rispettivamente nella parte occidentale e centrale della regione. Nella seconda tappa di giornata il numero uno biancoceleste ha ricevuto anche un dono dalla comunità locale che coniuga la trazione artigianale del posto al digitale: si tratta di un lavoro in argilla realizzato a mano la cui forma raffigura il Molise e sopra è impresso in seconda cottura, in fotoceramica, l'aquila simbolo della Lazio. Molto contento Lotito dell'affluenza all'incontro e della passione mostratagli dai cittadini presenti.

IL DISCORSO - Lotito a Baranello ha tenuto un discorso appassionato, in cui ha esposto i punti nodali della sua candidatura: "Sanità, infrastrutture stradali e digitali, e lavoro sono temi troppo seri in Molise per essere lasciati nell’orbita politica di amministratori che in 5 anni hanno fatto zero per questa terra (il riferimento è ai 5 Stelle). Il Paese si governa con le istituzioni, é lì che bisogna rivendicare i propri diritti. In Parlamento nessuno ha fatto niente. Qualcuno dormiva, pure. Bisogna ripristinare un atto di giustizia. La sanità deve essere gestita dai molisani e si può risanare. Non è possibile questa cosa. La politica dei numeri ha creato problemi al Molise che è un territorio particolare. 300mila persone in paesi disposti a macchia di leopardo. Qui c’è bisogno di una sanità diversa, di prossimità, conforme alla peculiarità del territorio, di una diversa programmazione. Io rappresenterò queste esigenze e ognuno di voi in Parlamento. Voglio il rispetto dei diritti e delle regole". L'incontro, a cui erano presenti tutti gli amministratori locali, è stato preceduto da un colloquio con don Michele Socci, della parrocchia di San Michele Arcangelo, figura importante per l'attività cittadina di Baranello.

A FILIGNANO - Sentita anche la visita a Filignano, dove un fuoriprogramma ha emozionato Lotito e tutti i presenti. Il presidente biancoceleste ha ricevuto l'invito a partecipare a un pranzo nella Comunità locale, immediatamente accettato: durante il pasto Lotito ha vissuto momenti di grande allegria e ha raccolto le speranze dei presenti dopo gli ultimi anni contraddistinti da promesse non mantenute. "Non sono di passaggio, avrete un paladino a difesa di tutti, nessuno escluso", Claudio Lotito ha dato la parola a una terra che sente sua.