Lazio, Balde in arrivo: le sue migliori giocate nel 2022 - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio pesca ancora nella famiglia Balde e, dopo Keita, sta volta sarà il turno Mahamadou. L'ala classe 2004 la prossima settimana dovrebbe arrivare a Roma per la firma e si aggregherà alla Primavera di Sanderra almeno fino al termine della stagione. Nel frattempo, per salutare al meglio un anno per lui speciale, Balde ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune delle sue migliori giocate con la maglia della Nocerina. Tra queste anche alcuni dei 5 gol realizzati, in 15 presente in campionato, oltre a 'skills' di alta classe.