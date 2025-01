Lazio, Baroni a Dazn: "Dele-Bashiru ci darà una mano. Ai ragazzi ho detto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A pochi minuti dal fischio d'inizio del derby tra Roma e Lazio il tecnico biancoceleste Marco Baroni si è così espresso ai microfoni di Dazn: "Credo che nella vita la cosa più bella è la passione, il derby di Roma è passione allo stato puro quindi credo che oggi qualsiasi giocare sogna di giocare questa partita con una cornice così. Quello che ho detto ai miei giocatori è di avere questo trasporto positivo per fare una gara positiva. Noi dobbiamo stare dentro la nostra partita, non dobbiamo mai snaturarci, avere identità forte che è la cosa più importante".

"Importante portare tutta la gioia nell’affrontare una serata cosi speciale. Dele-Bashiru? Questo ragazzo è in crescita, ci può dare una mano. Oggi abbiamo qualche piccola defezione nei giocatori offensivi e quindi partiamo così e poi nel caso possiamo cambiare in corsa. Dele lavora nelle due fasi e quindi ci darà una mano. Avrei preferito giocarla prima? Sì, questo derby si gioca oggi e non due mesi fa. La Roma ha trovato equilibrio, Ranieri è stato molto bravo in questo".