Lazio, Baroni su Immobile: "L'ho sentito, era carico. Besiktas scelta personale..."

Il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha parlato a margine della premiazioni de La Briglia d'Oro che lo ha visto protagonista come vincitore. Queste le sue dichiarazioni: "È una grande soddisfazione, la condivido con il mio staff perché sono bravissimi, gran parte del lavoro è merito loro, chiaramente con la squadra. I calciatori sono i principali attori, sono contento, anche se ho fatto questa mattina la conferenza volevo essere presente per l'importanza è per il territorio. Io ho tanto entusiasmo, è un aspetto che trasferirò alla squadra, c'è voglia e convinzione. C'è un gruppo di lavoro importante, dedito, non vedo l'ora di andare in campo".

"Immobile al Besiktas? La notizia mi è arrivata, l'ho letta adesso, non so se è fondata. Io ho sentito Ciro, era molto carico, non so se è cambiato qualcosa. Dovrebbero essere scelte personali, non certo mie o della società".

"La Serie A come sempre sarà competitiva, difficile, il nostro campionato non ha partite facili, sono tutte complicate. L'obiettivo è mettersi a lavorare con la squadra, io sono molto fiducioso perché conosco un po' il gruppo, lo abbiamo studiato, c'è tanto entusiasmo da parte nostra e per forza sarà contagioso. Palladino? Ho grande stima e rispetto per Raffaele, ha impattato bene nel campionato, è giovane ma ha idee, personalità, penso possa rappresentare la guida giusta".

"Il mio percorso? Cosa mi viene in mente... Voglio ringraziare chi ha avuto fiducia in me, il percorso fatto è bellissimo, come ho detto prima però guardo avanti, è un lavoro che non ti permette di fermarti, nemmeno con testa, idee e voglia. Il calcio è in movimento continuo, dobbiamo anticipare i cambiamenti. È venuto a salutarmi Niccolò Giannetti (che abbiamo intervistato in esclusiva, ndr.), siamo stati insieme alla Juventus, sono bei ricordi. Il passaggio al settore giovanile è stato formativo dal punto di vista umano, mi ha arricchito moltissimo".

Pubblicato l'8/07