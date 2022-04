Lazio, Barzagli su Immobile: "Su di lui critiche ingiuste, ma se lasciasse l'Italia..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Anche Andrea Barzagli ha parlato del rapporto di Ciro Immobile con la Nazionale. Opinionista Dazn, l'ex difensore della Juventus ha spiegato che, a parer suo, l'attaccante della Lazio sbaglierebbe nel caso in cui decidesse di lasciare l'Italia. Di seguito, le sue parole: “Se dovesse lasciare la Nazionale, sbaglierebbe. Si sta facendo prendere troppo dalle critiche, che sono ingiuste. Stiamo parlando di un giocatore che fa 25 gol per l’ennesimo campionato e viene criticato. Ma non deve farsi prendere dal momento, la Nazionale è il top per chiunque, deve star tranquillo e ripartire. Anche per la Nazionale. Abbiamo il capocannoniere, per me è scontato debba esserci”.

TORNA ALLA HOMEPAGE