Lazio, Basic ad intermittenza quest’anno, ma il meglio deve ancora venire

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Uno dei calciatori della Lazio più attesi all’inizio della stagione appena terminata era Toma Basic. Arrivato dal Bordeaux, il centrocampista classe 1996 non si è comportato male e ha totalizzato 37 presenze tra campionato e coppe realizzando 1 gol nel match di Europa League contro la Lokomotiv Mosca allo stadio Olimpico.

ALTI E BASSI - Sarri nel corso dell’anno ha sempre dichiarato di puntare su di lui, sottolineando a più riprese che il croato può rappresentare il futuro della Lazio. Dopo qualche settimana di ambientamento il giocatore si è ritagliato un suo spazio relegando in panchina Luis Alberto più di qualche volta. Ha garantito molta sostanza mettendo lo zampino su due marcature con due preziosi assist contro Atalanta e Udinese. Nella fase cruciale della stagione ha poi vissuto una flessione con fugaci apparizioni non propriamente brillanti. Nel finale è tornato a dare il suo apporto rendendosi protagonista della rete del 2-2 a Torino contro alla Juventus. Da un suo tiro è scaturito il tap-in vincente di Milinkovic Savic.

PROSPETTIVE – Tutto sommato un’annata al limite della sufficienza, ma viste le potenzialità è lecito aspettarsi di più da lui in futuro. Adesso ha l’opportunità di partire per Auronzo di Cadore con il resto della squadra e di effettuare l’intera fase di preparazione. Inoltre con un anno di esperienza alle spalle può sicuramente gestire meglio alcune situazioni nel corso del match. Anche in fase realizzativa è chiamato a migliorarsi. È dotato di un gran sinistro così come si è visto nel match con il Sassuolo in cui ha colpito la traversa con un bolide su calcio di punizione che ha fatto tremare la porta.