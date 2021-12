Lazio, Basic incanta sulle note di "My heart will go on": l'esibizione al piano - VIDEO

Messo da parte, almeno per qualche giorno, il campionato di Serie A, per Toma Basic è il momento di dedicarsi a un'altra sua passione, quella del pianoforte. Il croato, schierato spesso e volentieri da titolare nella formazione di mister Maurizio Sarri, ha condiviso con i suoi follower di Instagram un'esibizione sulle note di "My heart will go on", la colonna sonora del Titanic. Di seguito il video della performance da brividi:

Lalaziosiamonoi.it augura a tutti i lettori un felice Natale - VIDEO

Premier League, caos Covid: rimandato altro match del Boxing Day

TORNA ALLA HOMEPAGE