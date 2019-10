Lazio basket in carrozzina: "Venite a giocare, completiamo la squadra!"

Il campionato di basket in carrozzina è alle porte e, ovviamente, anche gli Audaci Boys della Lazio iniziano a prepararsi all'appuntamento. Il fischio d'inizio è programmato per il 15 dicembre. Può sembrare parecchio, il tempo a disposizione, ma in realtà c'è molto da fare, con la squadra ancora in costruzione. L'allenatore della Lazio, Moreno Paggi, ha fatto il punto della situazione, lanciando un appello: "Siamo un gruppo di basket in carrozzina giovanile, stiamo cercando ragazzi con disabilità fisica di età compresa tra 8 e 19 anni. Il vostro aiuto ci permetterà di fare il campionato italiano, altrimenti non possiamo iscriverci. L'aiuto di un ragazzo o di una ragazza ci permetterà di completare la rosa e poter svolgere il campionato!". Proprio per questo, gli Audaci Boys hanno organizzato un evento domenica 13 ottobre. Una dimostrazione che avverrà nell'oratorio della Chiesa di San Giustino a Roma, in viale Alessandrino 144 alle ore 11. Sarà l'occasione per farsi conoscere e far provare il basket in carrozzina a tutti gli interessati. Per respirare lazialità anche durante la sosta dal campionato.

Pubblicato il giorno 8/10/2019 alle ore 19:58

