Lazio, Bastos celebra il suo gol sui social: “Crederci sempre” - VD

Ieri pomeriggio, in occasione del match di Coppa Italia contro la Cremonese, Simone Inzaghi ha dato spazio e fiducia a coloro che, in campionato, non sono stati praticamente mai schierati dall’inizio. Tra questi, Quissanga Bastos, che è riuscito anche a mettere la propria firma sul tabellino della gara, siglando il quarto gol. A qualche ora dal triplice fischio del match, l'ex Rostov ha pubblicato su Instagram la rete di ieri, accompagnandola con un ‘Crederci sempre’, che fa ben capire la voglia del difensore di realizzare i propri sogni, ancora con l’aquila sul petto.

Lazio, Cucchi: "Nello spogliatoio c'è l'atmosfera giusta, così si raggiungono i grandi traguardi"

Lazio - Sampdoria, una sfida… dagli undici metri: la statistica

TORNA ALLA HOMEPAGE