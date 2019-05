Lazio, Bastos punta il Torino: sarà la cinquantesima in Serie A

Finale di stagione intenso per Bastos, reduce da un'ottima prestazione con il Bologna coronata da un bellissimo gol. Anche durante l'allenamento a porte aperte di Formello, il difensore biancoceleste ha raccolto l'affetto dei tifosi. Con il Torino, gara in cui Bastos dovrebbe scendere in campo nel terzetto difensivo insieme ad Acerbi e Radu, collezionerà la cinquantesima presenza in Serie A. Un altro traguardo per l'angolano, che sta vivendo un momento positivo.

