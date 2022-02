Lazio, Belleri: “Milan? Non mi aspettavo un risultato così. E il Bologna…”

Domani la Lazio affronterà il Bologna all’Olimpico per la venticinquesima giornata di Serie A. I biancocelesti avranno la possibilità di riscattare la prestazione di mercoledì contro il Milan che gli è costata l’esclusione dalla Coppa Italia. Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto Manuel Belleri che ha espresso le sue criticità sulla gara di San Siro e le sensazioni in merito alla gara contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni: “Ho visto la partita, è stata particolare. Non mi aspettavo un risultato così considerando le prestazioni che ha fatto la Lazio ultimamente, la partita si è incanalata in modo sfavorevole. Prima della partita era difficile immaginare un risultato così, il primo gol è stato particolare poi dopo finisci 3 a 0 il primo tempo e tutto diventa più difficile. Il Milan è una squadra tosta. Primo gol? A vederlo così è un gol molto banale. È un lancio di 35 metri quasi innocuo dove la difesa la maggior parte delle volte scappa via. Invece la difesa è rimasta ferma, è un comportamento molto strano dettato dalla confusione di alcune cose che vengono dette dall’allenatore, un metodo di difendere che vorrebbe l’allenatore e l’interpretazione di alcuni giocatori. Bastava scappare cinque metri indietro e stoppavi la palla. È un po’ di confusione tra quello che vorrebbe l’allenatore e il bagaglio che hanno i calciatori, altrimenti non ti spieghi di un errore così banale”

BOLOGNA – “È una squadra difficile da affrontare, Mihajlovic sta facendo bene. Ha delle individualità importanti. La Lazio dopo San Siro può affrontare la partita nel migliore dei modi e può venire anche fuori da tutte queste critiche. Tempi di preparazione? A livello fisico è importante il recupero, se vuoi guardare il lato positivo dopo la prestazione a San Siro hai la possibilità di resettare tutte le critiche e di riscattarti subito. L’aspetto tecnico farà la differenza, non c’è paragone sulla carta tra Lazio e Bologna”

MIHAJLOVIC – “Io ero andato a Bologna in prestito sei mesi e avevo lui come allenatore. Vedevi già le qualità importanti, poi non devo raccontare io la storia di Sinisa. L’aspetto che veniva a mancare era l’esperienza, un conto essere un calciatore importante un conto gestire 24 giocatori”

