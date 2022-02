Da Luiz Felipe a Milinkovic passando per Leiva: in estate sarà una Lazio da rifondare

Comunque finirà la stagione sarà una Lazio da rifondare. Il brutto ko contro il Milan in Coppa Italia ha fatto riemergere limiti e problemi già noti in casa biancoceleste che in estate dovranno essere, se non tutti, almeno in parte risolti. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei la situazione è piuttosto delicata: Patric e Strakosha non hanno rinnovato e saranno liberi di accasarsi in un altro club a costo zero, Luiz Felipe è ancora in bilico tra dubbi e indecisioni e anche lui potrebbe decidere di lasciare la Capitale. Non solo, Leiva saluterà a giugno per tornare in Brasile o andare a giocare in Major League e Reina, che compirà quarant'anni, ha il rinnovo assicurato in caso di qualificazione in Europa ma viste le ultime prestazioni bisognerà prendere una decisione. Poi c'è la questione legata a Milinkovic ricercato dai top club e con il contratto in scadenza nel 2024, a Radu prossimo ai 36 anni e a Lazzari non ritenuto incedibile.

Il mercato di gennaio non ha portato nessun vero rinforzo: Kamenovic è stato tesserato ma per Sarri non è pronto, Cabral è ancora fuori condizione; Vavro, Escalante, Jony, Adekanye, Durmisi e Muriqi sono andati via in prestito ma chissà che a giugno non facciano ritorno a Formello.

Per questo la lista degli acquisti si allunga sempre di più: serviranno sette milioni per riscattare Zaccagni, 8 per Cabral se si deciderà di confermarlo, e bisognerà intervenire almeno comprando un portiere titolare, due difensori centrali, un terzino sinistro ma anche un regista per sostituire Leiva e un vice Immobile cercato a gennaio e mai arrivato. Insomma una rivoluzione che in parte sarebbe già dovuta partire ma che è rimandata a giugno.