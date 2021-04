Lazio - Benevento e il turno strategico per la Champions: le combinazioni

La 31esima giornata della Serie A è uno snodo cruciale per la corsa alla Champions League. Uno scontro diretto (Atalanta - Juventus) e il Napoli che ospita l'Inter rappresentano un'occasione più unica che rara per le altre concorrenti. La Lazio contro il Benevento ha una ghiotta opportunità per ridurre il gap che la divide dalle squadre che la precedono: in caso di vittoria sui sanniti il quarto posto sarebbe, nella peggiore delle ipotesi a 4 punti, potenzialmente a 1 lunghezza (i biancocelesti hanno una partita in meno disputata).

COMBINAZIONI - I vari scenari partono da una vittoria della Lazio nella sfida tra fratelli Inzaghi. In questo caso l'attenzione si concentrerebbe su Atalanta - Juventus: con una vittoria dei padroni di casa i biancocelesti salirebbero a 4 punti (potenzialmente a 1) dalla Juventus (che occuperebbe la quarta posizione, sola o appaiata al Napoli se vincente sull'Inter), mentre con una vittoria degli uomini di Pirlo la Lazio arriverebbe a 3 punti dall'Atalanta (potenzialmente a pari merito), a -4 (potenzialmente a -1) dal quarto posto del Napoli se gli azzurri battessero l'Inter al Maradona. Se invece Atalanta - Juventus finisse in parità, la squadra di Inzaghi sarebbe a -4 dall'Atalanta (potenzialmente -1) e dal Napoli (in caso di vittoria degli azzurri sull'Inter), a -5 (potenzialmente -2) dalla Juventus. In ogni caso, per la Lazio un successo sul Benevento significherebbe un sicuro e sostanziale avvicinamento alla Champions. Motivo in più per non sbagliare.

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

LAZIO - BENEVENTO, LE PAROLE DI LUCAS LEIVA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO