Lazio - Benevento, Leiva: "Gara dura, ma ci siamo preparati per vincere. Inzaghi? Sempre con noi"

Alla vigilia di Lazio - Benevento, Lucas Leiva ha parlato del match nel consueto match program, pubblicato sui canali ufficiali del club. Il brasiliano ha spiegato: "Sarà una partita dura, all'andata abbiamo avuto delle difficoltà quindi dovremmo fare meglio per conquistare tre punti fondamentali per il nostro percorso in classifica. Il Benevento, rispetto a tre anni fa, è una squadra molto più matura. Sarà una gara difficile ma ci siamo preparati bene per vincere".

MISTER IN SMARTWORKING - "Il mister purtroppo non è presente ma ci vediamo da remoto tutti i giorni con le riunioni, segue ogni allenamento da casa. Spero che possa tornare il prima possibile. A livello di preparazione invece non è cambiato nulla, sia noi che lui continuiamo a fare le stesse cose per arrivare al meglio alla partita".

PIACEVOLI RICORDI - "Primo gol con la Lazio? Ricordo benissimo quel giorno, fu una bella rete, sicuramente speciale. Arrivò in una partita difficile, soprattutto all'inizio, anche se alla fine vincemmo 6-2. Spero di poter tornare presto al gol perché non segno da troppo tempo (ride, ndr)".

Lazio, contro il Benevento nuovo sponsor sulla maglia: i dettagli

Lazio, Farris: "Pedalare forte per la Champions! Domani io terzo incomodo"

TORNA ALLA HOMEPAGE