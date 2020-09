Lazio - Benevento, le formazioni ufficiali: Lukaku a sinistra, Correa-Immobile in avanti

In attesa dell'esordio in Serie A che avverà il 26 settembre a Cagliari, la Lazio ospita il Benevento all'Olimpico per un'amichevole che sa già di campionato. Simone Inzaghi incrocerà per la prima volta suo fratello Pippo nella veste di allenatore e ci tiene a fare bene, anche in vista dell'imminente inizio ufficiale della stagione 2020/2021. Il tecnico biancoceleste però dovrà fare a meno di diversi giocatori e le scelte appaiono per buona parte obbligate. Non ce la fa Luis Alberto, fuori dai convocati come Milinkovic-Savic che è rientrato in gruppo ma non vuole correre rischi. Sulla sinistra correrà Lukaku mentre la difesa sarà composta dagli unici tre, oltre Armini, disponibili.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Parolo, Lukaku; Correa, Immobile.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Sau; Moncini (in attesa delle ufficiali)

FORMELLO - Lazio, Leiva rassicura. Luis Alberto interrompe la seduta

Lazio, Orlandini su Fares: "È competitivo e non molla mai, farà bene. Con Inzaghi migliorerà"

TORNA ALLA HOME PAGE