Lazio, Benitez: "L'Inter? Uno Scudetto perso per colpa di Pedro..."

Il Napoli si è laureato Campione d'Italia, vincendo contro il Cagliari e annullando il successo dell'Inter a Como. I partenopei ottengono il secondo titolo in tre anni, lasciando in casa nerazzurra tanta amarezza per l'occasione persa, soprattutto ripensando a quanto avvenuto a San Siro contro la Lazio di Pedro (oggi idolo napoletano). A tal proposito, si è espresso anche il doppio ex allenatore Rafa Benitez che, ai taccuini della Gazzetta dello Sport, ha parlato proprio del passo falso della squadra di Inzaghi contro i biancocelesti.

"Se arrivi primo, dopo trentotto giornate di campionato, quella è una verità inattaccabile. Certo, ognuno può anche interpretarla diversamente: che l’Inter fosse, sulla carta, la favorita, è pensiero condiviso. E che l’Inter abbia sprecato occasioni, penso alla gara con la Lazio ma anche a quelle con la Roma e con il Bologna, è altrettanto vero. Ma pure il Napoli ha lasciato qualcosa per strada, ha raccolto un punto a Parma e uno con il Genoa in casa. Se ci ripensiamo, ogni settimana si sospettava che qualcuno avesse il match point tra le mani".

