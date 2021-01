Lazio, benvenuto Musacchio! Fissata la data della conferenza stampa di presentazione

Dopo le visite mediche in Paideia, la firma del contratto e l'ufficialità dell'operazione, Mateo Musacchio è pronto a iniziare una nuova avventura in biancoceleste. In attesa di comprendere se l'argentino verrà convocato già per la gara di domenica contro l'Atalanta, la Lazio ha fissato la presentazione del nuovo acquisto. Come si legge su sslazio.it, venerdì 29 gennaio alle ore 13 ci sarà la conferenza nella sala stampa del centro sportivo di Formello, nel corso della quale l'ex Milan risponderà alle domande dei cronisti.

