Lazio, Bergomi su Inzaghi: "Può ambire ad allenare qualunque squadra"

Beppe Bergomi ha detto la sua sul futuro di Inzaghi nel post partita di Lazio - Torino su Sky Sport: "Non so quale sarà il suo destino, ma il tecnico dei biancocelesti ha dimostrato che può ambire ad allenare qualunque squadra in Italia, anche la Juve che ha dimostrato apprezzamenti negli anni per lui. In queste stagioni alla Lazio Inzaghi ha ottenuto i risultati e ha dimostrato di essere un ottimo allenatore ".

Lazio, interrotta la striscia di partite consecutive con gol in casa: il dato

Lazio - Torino, De Grandis: "Due rigori su Muriqi netti. Inzaghi? Non rinnova"

TORNA ALLA HOME PAGE