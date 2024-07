Lazio, Bezzi: "Sta nascendo una squadra anonima. E l'addio di Immobile..."

Un lunedì di fuoco quello vissuto ieri in casa Lazio. Tra visite mediche, conferenza stampa di Baroni, incontro di Lotito in Campidoglio per il Flaminio e le ultime novità in merito a Ciro Immobile, non c'è stato neanche un secondo per rilassarsi. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista della Rai, Gianni Walter Bezzi, ne ha parlato muovendo anche una critica nei confronti della società:

"Ieri è stata una giornata di quelle che mi sembra di ricordare sempre a luglio di ogni anno. Accade sempre qualcosa, mai ciò che può accendere l’entusiasmo dei tifosi. Stiamo assistendo ad una crisi d’identità, ancor di più dopo la questione Immobile. Sta nascendo una squadra anonima, non so come la gente potrà riconoscersi in quello che sta succedendo, al di là del fatto che c’è una maglia biancoceleste. Vedo molta confusione, nel giro di tre anni sono usciti giocatori come Luis Alberto, Kamada, Felipe Anderson, Caicedo e forse anche Immobile. Oggi parliamo di giocatori come Tchaouna, Noslin e Dele-Bashiru. La mia percezione è che siamo davanti ad una società che non è più all’altezza di tenere il passo, se davvero volesse fare un regalo ai propri tifosi dovrebbe manifestare la volontà di fare un passo indietro".